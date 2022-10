Milan, esordio vincente per Thiaw: può essere la risorsa della difesa rossonera

MilanNews.it

Sono bastati otto minuti a Malick Thiaw per lasciare il segno in Verona-Milan. La sfida del Bentegodi non ha solo regalato la settima vittoria in campionato ai rossoneri, adesso terzi con 23 punti, ma ha anche permesso al difensore centrale tedesco di giocare la sua prima partita ufficiale con la maglia dei Campioni d'Italia.

CARATTERE THIAW - La staffetta con Leao nel finale di gara poteva lasciare perplessi, ma anche stavolta ad aver ragione è stato Stefano Pioli. Non era facile entrare a freddo con il risultato in bilico ed un Verona che praticamente stava assediando l’area di rigore rossonera. Il primo segnale lanciato dal classe 2001 è arrivato all’ottantasettesimo con un super intervento su De Paoli a salvare il parziale. Poco dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo insidiosissimo, l’ex Schalke 04 ha ancora avuto la meglio sul giocatore del Verona confezionando il secondo salvataggio decisivo in pochi minuti. Una prova breve ma intensa, che tuttavia ha messo in luce alcune delle qualità di un giocatore fortemente voluto dalla dirigenza e che ha atteso il proprio momento in silenzio. Sicuramente, l’inserimento graduale di Thiaw nell’undici rossonero era nella mente di Stefano Pioli da diverso tempo. L’opzione di schierarlo con continuità può essere utile per diversi motivi.

KALULU BIS? - Il classe 2001 può rappresentare una concreta alternativa al centro della difesa, dove sta pesando e non poco anche l’assenza di Simon Kjaer. Con l’infortunio di Calabria, inoltre, Kalulu è stato costretto a tornare al ruolo originario di terzino destro. In questa situazione Pioli ha ripescato la carta Gabbia, che tuttavia avrà bisogno anche di riposare considerando le sfide che mancano da qui alla sosta per i Mondiali. Un discorso che varrà allo stesso tempo per Fikayo Tomori. L’opzione Thiaw calzerebbe a pennello anche nell’ipotesi di un lontano ma non impossibile passaggio ad una difesa a tre. Insomma, ciò che il Milan ha per le mani è un difensore di qualità e prospettiva, pronto a ritagliarsi il proprio spazio nella rosa rossonera. La miglior vittoria per Maldini e Massara, oltre che per Pioli, sarebbe quella di ritrovarsi un ‘Kalulu-bis’. Non ci resta che attendere il verdetto del rettangolo verde, ma se questo è solo l’inizio…