Milan-Fiorentina, formazioni ufficiali: c'è Musah titolare. Si rivede Tomori, Abraham davanti

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, 31ª giornata di Serie A. Alla fine Tijjani Reijnders c'è, l'olandese ha recuperato dal problema intestinale che lo ha colpito nella giornata di ieri. Arretra in mediana ad affiancare Fofana. Musah sconta la squalifica e gioca alto a destra. Si rivede Fikayo Tomori che non giocava dall'inizio dall'8 febbraio, partita contro l'Empoli nel quale l'inglese era stato espulso. Ricompone la cerniera centrale di difesa con Thiaw dopo tre mesi, l'ultima volta il 14 gennaio contro il Como. Confermato davanti Tammy Abraham, a maggior ragione dopo il gol segnato nel derby.

Fiorentina senza Gosens e Colpani. Nessuna sorpresa, confermate le indiscrezioni della vigilia e confermato l'undici che ha battuto una settimana fa l'Atalanta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Gimenez, Jovic, Chukwueze, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Joao Felix, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

ASSISTENTI: Carbone e Peretti.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data e ora: 5 aprile 2024, 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport

Web: live testuale su MilanNews.it



SERIE A - 31ª GIORNATA



Genoa - Udinese 1-0

77' Zanoli

Monza - Como 1-3

5' Mota (M), 16' Ikoné (C), 39' Diao (C), 51' Vojvoda (C)

Parma - Inter 2-2

15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

Milan - Fiorentina (ore 20.45)

Lecce - Venezia (6 aprile, ore 12.30)

Empoli - Cagliari (6 aprile, ore 15)

Torino - Verona (6 aprile, ore 15)

Atalanta - Lazio (6 aprile, ore 18)

Roma - Juventus (6 aprile, ore 20.45)

Bologna - Napoli (6 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

Inter 68

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 52

Fiorentina 51

Milan 47

Udinese 40

Torino 39

Genoa 38

Como 33

Verona 30

Cagliari 29

Parma 27

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15