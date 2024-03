Milan, guarda chi si rivede: Tomori e Kalulu recuperati, emergenza finita

L'emergenza infortuni in casa Milan è finalmente terminata, considerato il fatto che Stefano Pioli ha riaccolto in gruppo nelle scorse settimane anche gli ultimi indisponibili, escluso Tommaso Pobega. Notizia migliore per l'allenatore rossonero non poteva esserci, considerato l'imminente, e nuovo, tour de force al quale il diavolo dovrà sottoporsi nelle prossime settimane.

Se le cose dovessero andare come club e tifosi si auspicano, da qui al prossimo 22 di maggio il Milan avrà un calendario particolarmente fitto, considerata la voglia del club meneghino di andare il più avanti possibile in Europa League, competizione che dalle parti di Milanello si intende onorare al massimo e vincere, considerate le potenzialità e le ambizioni della squadra. A fronte di questo, mai momento fu più giusto per svuotare l'infermeria di Milanello, che ha riconsegnato a Pioli e giocatori due pilastri della formazione titolare dello Scudetto: Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Riatletizzati a dovere, i due difensori centrali torneranno ad essere riutilizzati con più frequenza nell'arco di questa seconda parte di stagione, anche perché di certo non mancheranno le occasioni per ritrovare quell'affinità perduta a causa degli infortuni. Con Gabbia, Thiaw e Kjaer, si potranno poi creare delle particolari coppie difensive che verranno alternate da Stefano Pioli con l'obiettivo adattaerle perfettamente agli avversari abbassando così il numero di gol subiti e migliorando di conseguenza quelli della fase difensiva, il vero tendine d'Achille della formazione rossonera in quest'annata.

L'impressione, a fronte anche dei numeri registrati fino a questo momento, è che il Milan non vorrà e dovrà più fare a meno di Fikayo Tomori, per distacco il migliore fra i suoi fino a questo momento. I due mesi d'assenza peseranno sicuramente sulle statistiche finali, ma con lui in campo il diavolo ha collezionato fino ad ora in campionato 7 clean sheets con una media di 1,13 gol a partita, numeri che porteranno sicuramente Pioli a riconsegnare alla sua linea difensiva il leader che in questo periodo è forse mancato un po'.