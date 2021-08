Milan, i convocati di Pioli per il Real Madrid: c'è Kjaer, out Hauge e Conti

Dal glorioso passato all'affascinante presente: Real Madrid-Milan sa di storia e sarà in campo stasera alle 18.30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt, per l'#AthletesVersus Cup. Questi i convocati rossoneri, a disposizione di Mister Pioli, per l'amichevole:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Castillejo, Di Gesù, Díaz, Krunić, Pobega, Robotti, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.