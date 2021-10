Milan, Ibra e Giroud scalpitano: Pioli ritrova entrambe le sue frecce offensive

Oggi a Milanello la squadra non si allena. Stefano Pioli ha infatti concesso, ai pochi non in giro con le Nazionali, un giorno di riposo. Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio, ed è da lì che si inizierà a preparare la sfida di sabato contro il Verona. L’appuntamento è fissato per le 20.45 e il Milan avrà la ghiotta opportunità di balzare in testa alla classifica dato che per una volta gioca prima del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti infatti giocheranno contro il Torino, il giorno dopo.

PIOLI RITROVA IBRAHIMOVIC E GIROUD

Questa sosta per le Nazionali ha dato modo ad alcuni degli infortunati del Milan di recuperare e avere tempo per tornare in una forma accettabile. Fra gli altri, i più attesi sono sicuramente Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Lo svedese si unirà al gruppo forse già nella giornata di domani, al più tardi mercoledì. Ieri Ibra ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello, ed è sulla via giusta per ritrovare la condizione ottimale. Questa settimana aggiuntiva di lavoro può averlo rimesso sulla carreggiata giusta e punta ad essere convocato nel match contro gli scaligeri. Il francese invece è sicuramente più avanti rispetto al suo compagno. Giroud ha smaltito la lombalgia ed è tornato ad allenarsi regolarmente già da qualche giorno. Nella partitella di sabato il giocatore si è mosso bene ed a lanciato segnali positivi. L'ex Chelsea ha sfruttato questa sosta per rimettersi in forma, ed è pronto per giocare e soprattutto a segnare. Contro il Verona – salvo ulteriori problemi – ci sarà sicuramente. Da valutare se verrà impiegato dal primo minuto oppure a gara in corso.