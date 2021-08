Milan, Ibra rientrerà rispettando i tempi. Per le prime due giornate c'è subito Giroud

Ibrahimovic e Giroud? Ibrahimovic o Giroud? Per le prime due giornate di campionato non ci saranno dubbi: il centravanti titolare del Milan sarà il francese, arrivato dal Chelsea in questa sessione di calciomercato e in preparazione con la squadra, amichevoli comprese, dalla fine di luglio.

GIROUD È PRONTO - Sulle possenti spalle dei 193 cm di Giroud poggeranno, dunque, gran parte delle speranze offensive dei milanisti per i primi due match di campionato; prima a Genova contro la Sampdoria e poi in casa contro il Cagliari, i rossoneri avrenno il dovere di cominciare bene la stagione per cercare di lanciarsi, come fatto lo scorso anno, verso una nuova annata ricca di soddisfazioni. Il 9 francese ne è, d'altronde, già perfettamente consapevole: "Vogliamo giocare una grande Champions ovviamente, è una grande cosa tornarci per il club e per tutti i tifosi, so quanto è bello giocare questa competizione e vogliamo renderli orgogliosi di noi. È presto - ha spiegato Giroud dopo l'amichevole contro il Real Madrid - per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale, prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Pensiamo ad andare avanti e migliorare dove possiamo. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto, dovremo partire forte, ma siamo affamati".

IBRAHIMOVIC LO SARÀ - Per lo svedese, invece, bisognerà attendere settembre. L'11 rossonero ha iniziato in questi giorni ad allenarsi individualmente, aggiungendo al suo lavoro anche le vasche di sabbia. Impossibile, però, vederlo in campo per le prime due giornate di campionato. È molto più probabile che Ibrahimovic rientri subito dopo la sosta per le nazionali di settembre, tornando a disposizione di Stefano Pioli e del suo Milan per la terza giornata di Serie A e per la prima storica giornata della fase a gironi di Champions League.