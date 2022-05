Milan, Ibrahimovic e Diaz a caccia del guizzo vincente che manca da troppo tempo

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Mancano ormai due sole partite al termine della stagione, due match determinanti che decideranno il destino del Milan: sarà paradiso o sarà inferno? Al Diavolo di Stefano Pioli, contro Atalanta e Sassuolo, serviranno almeno 4 punti per la certezza aritmetica della vittoria del campionato, anche meno invece, se l’Inter di Simone Inzaghi non dovesse fare bottino pieno contro Cagliari e Sampdoria. Giunti a questo punto bisogna dare tutto per raggiungere l’obiettivo, perché come ha detto Zlatan Ibrahimovic prima della sfida contro il Verona, al Milan viene ricordato solo chi vince trofei, chi vince campionati e Champions League. Proprio Ibra è alla ricerca del gol che gli manca da troppo tempo, dell’adrenalina che lo fa sentire ancora importante a 40 anni e mezzo. Lo svedese non ‘timbra il cartellino’, cioè non segna, dallo scorso 9 gennaio contro il Venezia, mentre in casa addirittura dal 12 settembre 2021 contro la Lazio. Il suo futuro calcistico è ancora nebuloso, ma il presente è ben definito. Ibrahimovic ha in testa di portare a casa nuovamente il campionato con il Milan, squadra che più gli ha voluto bene nel corso della sua carriera. Nonostante non sia in perfetta forma e giochi ultimamente pochi minuti a partita, Ibra farà di tutto per provare a segnare contro l’Atalanta in quella che potrebbe essere l’ultima sua uscita a San Siro da giocatore.

ANCHE BRAHIM DIAZ È ALLA RICERCA DEL GUIZZO VINCENTE

Non utilizzato da Pioli contro il Verona, anche Brahim Diaz non sta attraversando un periodo facilissimo in termini di prestazioni e gol. Il finale dello scorso campionato ha regalato allo spagnolo molte soddisfazioni, mentre tutta l’attuale stagione è piuttosto avara. L’ex Real Madrid e Manchester City cerca il guizzo vincente che gli manca dal 25 settembre 2021, gol vittoria in casa dello Spezia. Poi il buio totale e pochissime altre buone prestazioni. Nonostante ciò, grazie anche alla mancanza di un trequartista di riserva, Diaz ha quasi sempre giocato. Contro l’Atalanta probabilmente entrambi partiranno dalla panchina, ma possono essere utili a partita in corso. C’è bisogno che tutti diano il massimo nei minuti in cui vengono chiamati in causa. I tifosi rossoneri sperano di poter festeggiare, e chissà che non risultino decisivi proprio Ibrahimovic e Diaz.