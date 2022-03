Milan, idea De Ketelaere per la trequarti: ha i requisiti giusti, può essere un colpo "alla Elliott"

MilanNews.it

Giovani, ovviamente di talento, funzionali al progetto. Anche il prossimo mercato del Milan seguirà questa linea. Perché la politica "green" voluta da Elliott sta pagando, quindi perché cambiare percorso? Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i gioielli nel mirino di Maldini e Massara c’è anche Charles De Ketelaere, stella del Bruges e della nazionale del Belgio.

Colpo per presente e futuro

L’identikit, osserva la rosea, combacia perfettamente con la strategia aziendale: ha 21 anni e ha le qualità per diventare un giocatore di primissima fascia. Al Milan, così com’è accaduto negli ultimi anni con altri giovanissimi (da Hernandez a Tonali, Leao e non solo), De Ketelaere potrebbe crescere ulteriormente e affermarsi in un campionato decisamente più difficile e competitivo di quello belga.

Affare "alla Elliott"

Trequartista di professione, il classe 2001 è in grado di agire anche da centravanti grazie al suo fisico possente (è alto 1 metro e 92). Dotato di un mancino potente e preciso, De Ketelaere, nel corso della sua carriera, ha messo a referto 112 presenze impreziosite da 24 gol e 19 assist. Ovviamente, il costo è già elevato (sopra i 30 milioni di euro), ma è un investimento "alla Elliott", che potrebbe quindi avere il benestare della proprietà rossonera.