Milan, il coraggio e le scelte di Pioli pagano: cambi e linea verde, il mister ha le idee chiare

È il Milan di Brahim Diaz e Saelemaekers, da ieri anche un po’ di Daniel Maldini, aspettando Ibra e il vero Giroud. Ma è anche - e soprattutto! - il Milan di Pioli, delle sue scelte, delle sue intuizioni, del suo coraggio. Che paga sempre, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Questa squadra porta il suo marchio, quello di un allenatore mai sopra le righe ma sempre determinato e con le idee chiarissime.

STRATEGA - Non era facile immaginare che il giovane Maldini, mai titolare in campionato, potesse essere lanciato in una partita che lo stesso Pioli aveva etichettato come delicata. Invece è successo. Ancora una volta - sottolinea la rosea - il tecnico rossonero si è dimostrato abile nell’intuire stati di forma e situazioni, ma anche nello spostare le pedine a gara in corso in base alle esigenze. E il risultato gli ha dato ragione.

LINEA VERDE - Pioli non si è scomposto dopo il pareggio dello Spezia. Al contrario: è corso subito ai ripari perfezionando un ultimo cambio - Brahim Diaz - quello che si era tenuto in tasca in caso di necessità. Ha funzionato. Ha funzionato la linea verde del mister, scrive la Gazza. Ormai è fin troppo evidente: il progetto Milan sta producendo ottimi frutti.