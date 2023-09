Milan, il derby è il primo esame per la difesa. Pioli si affida all'esperienza di Kjaer

Mancano esattamente 24 ore al derby di Milano che infiammerà da subito la quarta giornata di Serie A. Il Milan arriva alla sfida con l'Inter da prima in classifica, a punteggio pieno, proprio a braccetto con i cugini nerazzurri. Con un attacco rossonero che ha già dato saggio delle sue potenzialità nelle prime tre uscite - e dovrà continuare a farlo - toccherà anche alla difesa di salire in cattedra.

Kjaer pronto

Dopo tre impegni che non hanno messo a dura prova la retroguardia rossonera, con il dovuto rispetto per gli attacchi di Bologna, Torino e Roma, il derby sicuramente è il primo esame della stagione per la difesa del Milan. I rossoneri lo affronteranno senza il suo difensore titolare, Fikayo Tomori, squalificato dopo la gara dell'Olimpico. Pioli non potrà contare nemmeno su Pierre Kalulu, nelle prime tre giornate impiegato come prima alternativa difensiva, che si è dovuto fermare a causa di una piccola lesione al retto femorale della coscia sinistra. Dunque in campo ci sarà Simon Kjaer che scenderà in campo come titolare per la prima volta in questa stagione con il Milan. Nella sosta ha messo minuti nelle gambe con la Danimarca: una gara intera e l'ultimo spezzone della seconda. Oggi, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha ribadito la sua piena fiducia nel danese e ha sottolineato che il modo di giocare della squadra non cambierà: "Kjaer sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante. Cambierà il modo di difendere? No, non cambia. Perchè dovrebbe?"

Esperienza

Da un lato dunque ci sarà Malick Thiaw, divenuto con il passare delle partite una certezza della difesa di Stefano Pioli; dall'altro invece Kjaer che proverà a mettere in campo tutta la sua esperienza che spesso ha tolto le castagne dal fuoco. L'Inter, così come il Milan, è il miglior attacco del campionato: 8 gol. Di questi ben 5 li ha segnati il nuovo capitano nerazzurro Lautaro Martinez, forse il giocatore più in forma della Serie, che ha un nuovo compagno di merende: Marcus Thuram. Ma non saranno solo Kjaer e Thiaw a dover prendere in consegna il temibile duo interista. Non bisogna dimenticare che il Milan nel corso dell'estate ha cambiato modo di giocare a livello generale, quindi rispetto anche agli ultimi derby (striscia negativa di 4 sconfitte consecutive per i rossoneri) ci si può aspettare un modo di difendere diverso anche con l'apporto di un equilibratore come Krunic e di mediani box-to-box come Loftus e Reijnders. In merito a ciò, queste le parole di Pioli: "Vogliamo gestire di più la partita e capire i momenti della partita. Vogliamo diventare una squadra più dominante all'interno della partita. Dobbiamo tenere più palla degli avversari quest'anno".