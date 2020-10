Milan, il mercato non finisce mai. Due le “partite” interne da giocare: i rinnovi di Gigio e Calhanoglu

Mercato chiuso? Macché... Le trattative, un po’ come gli esami, non finiscono mai. E così, dopo aver dialogato a lungo con agenti, intermediari e colleghi dirigenti, i vertici del Milan dovranno ora incontrare i rappresentanti di Donnarumma e Calhanoglu per discutere dei rispettivi di rinnovi.

IL TEMPO STRINGE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, i contratti di Gigio e Hakan - entrambi in scadenza nel 2021 - vanno discussi e definiti entro fine anno, per non ritrovarsi con due pilastri liberi di andare via a parametro zero in estate. Il faccia a faccia con Raiola sarà certamente più complicato, ma anche Gordon Stipic, manager di “Calha”, farà di tutto per strappare le migliori condizioni possibili per il suo assistito.

IMPRESCINDIBILI - Insomma, a Casa Milan dovranno essere risolte due pratiche finite - fino a oggi - in secondo piano, ma che molto presto torneranno prepotentemente in agenda. Perché Donnarumma e Calhanoglu sono due colonne della squadra di Pioli, due calciatori fondamentali per gli equilibri in campo e nello spogliatoio.