Milan, il punto sulle uscite: Daniel Maldini verso il Verona, su Bakayoko c'è il Marsiglia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I rinnovi di contratto di Maldini e Massara hanno dato un nuovo impulso al mercato del Milan, che ha già messo a segno il colpo Origi e si è anche aggiudicato a titolo definitivo Florenzi e Messias. Sebbene la rosa a disposizione di Stefano Pioli debba essere ancora rinforzata definitivamente, dalle parte di Via Aldo Rossi si pensa ovviamente anche alle uscite.

I DIFENSORI CENTRALI - La prima cessione ufficiale riguarda Léo Duarte, difensore brasiliano acquistato dall’Istanbul Basaksheir dopo un anno e mezzo di prestito. Grazie a questa operazione, i rossoneri hanno incassato 2 milioni di euro mantenendo una percentuale de 40% sulla futura rivendita. L’altro difensore centrale che lascerà Milano molto probabilmente sarà Mattia Caldara, rientrato dopo il prestito al Venezia. L’ex Atalanta non rientra nei piani rossoneri e potrebbe finire allo Spezia, con cui sono stati già avviati i primi contatti. Da valutare invece la situazione legata a Matteo Gabbia, che piace alla Sampdoria di Giampaolo ma che potrebbe comunque restare in rossonero date le esigenze di reparto.

DUE FUTURI INCERTI - In bilico rimane anche il futuro di Ballo-Touré. Il terzino sinistro senegalese arrivato la scorsa estate dal Monaco ha trovato pochissimo spazio (12 presenze), chiuso da un Theo Hernandez praticamente insostituibile. Al fattore concorrenza però va unito quello delle prestazioni, decisamente al di sotto delle aspettative. Chi ha trovato poco spazio nel corso dell’ultima stagione è stato anche Tiemoué Bakayoko, centrocampista arrivato in prestito biennale dal Chelsea. Il francese però sembra destinato a lasciare l’Italia anzitempo, visto che potrebbe interrompere la sua seconda vita rossonera con un anno d’anticipo. Sebbene l’ex Napoli avesse espresso la volontà di restare ancora al Milan, sui di lui è piombato da poco il Marsiglia.

L’ATTACCO - Guardando al reparto avanzato, il Milan ha deciso di mandare ancora una volta in prestito Colombo. Il giovane centravanti dopo le esperienze in Serie B con Cremonese e SPAL è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce, con cui avrà di certo la possibilità di riassaporare la Serie A. Un altro talento del settore giovanile destinato a lasciare Milanello è Daniel Maldini, su cui è forte il Verona. La dirigenza rossonera sta trattando con gli scaligeri sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, che sicuramente permetterà al figlio di Paolo di ottenere minutaggio e trovare la continuità giusta. Un altro giovane che cercherà di mettersi in mostra nella prossima stagione sarà Marco Nasti, classe 2003 molto vicino al Cosenza nonostante ci siano anche Ascoli e Perugia. La trattativa fra i calabresi ed il Milan, infatti, è ormai ben avviata. Alla porta infine rimane sempre Samu Castillejo, che dato il poco utilizzo ed un contratto in scadenza la prossima estate, vorrebbe tornare in Spagna. I rossoneri, per il classe ’95, attendono soltanto l’offerta migliore.