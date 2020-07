Milan-Juventus, i convocati di Pioli: Calhanoglu c'è

Pronti a tornare subito in campo. Stasera si gioca Milan-Juventus, a San Siro, e Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per questa grande sfida, valida per la 31° giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić.