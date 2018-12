Milan, Kakà: "Spero che Paquetà possa fare la storia dei rossoneri"

In attesa di risolvere i problemi di classifica e di gioco, il Milan prova anche a pensare anche al futuro con Lucas Paquetà. E di lui ha parlato Kakà, un simbolo del Milan a cui qualcuno sogna di poterlo accostare. "Deve fare il suo gioco. All'inizio si cerca sempre un paragone, ma piano piano con il suo stile di gioco si svincolerà da questa situazione. Io spero che possa davvero fare la storia dle Milan", ha detto, come riporta globoesporte, partecipando all'evento 'Futebol contra a Fome' (il calcio contro la fame), nella città di Uberlandia. "Sono contento - ha proseguito Kakà - per il suo arrivo al Milan, un club che mi ha aperto le porte in Europa. Il Milan ha un grande legame con i brasiliani: spero possa aver fortuna e fare una brillante carriera in Europa. Deve imparare a convivere con la pressione, essendo giovane. Deve usare il suo istinto e talento per giocare. Si troverà in mezzo ai migliori del mondo e la scuola italiana e le altre lo aiuteranno a diventare un giocatore più completo"