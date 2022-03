Milan, Kessie-Bennacer-Tonali: rafforzare il centrocampo è la chiave in vista della volata finale in campionato

MilanNews.it

Come era già avvenuto nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, Ismael Bennacer è risultato essere il migliore in campo anche nella vittoriosa trasferta di Napoli. Il segnale dato dal giocatore, colto al volo dal tecnico Stefano Pioli che lo ha schierato titolare in mezzo al campo al fianco di Sandro Tonali e Franck Kessie, è di grande condizione fisica. Ecco allora che il mister rossonero, con una piccola variante tattica – niente trequartista – ha messo in difficoltà il suo collega Luciano Spalletti, battendolo per la prima volta in carriera dopo 11 confronti andati a vuoto. L’algerino è risultato essere fondamentale sia in fase di rottura delle trame di gioco degli avversari e sia in fase di costruzione. La mediana dal Napoli formata per l’occasione da Stanislav Lobotka e Fabian Ruiz, ha sofferto la superiorità numerica rossonera come non mai.

RAFFORZARE IL CENTROCAMPO COME CHIAVE PER LA VOLATA SCUDETTO

Giocare a centrocampo con Bennacer vertice basso affiancato da Kessie e Tonali nel ruolo di mezze ali come avvenuto a Napoli, potrebbe risultare la mossa vincente in questa volata scudetto (al Milan mancano da disputare 10 partite di campionato). Pioli lo ha capito, e con gli azzurri ha schierano un finto 4-2-3-1, che assomigliava molto a un 4-1-4-1 o un 4-3-3. A farne le spese di questa variante tattica è Brahim Diaz. Lo spagnolo infatti, nella gara di domenica, non è nemmeno subentrato restando in panchina per tutti i 90 minuti, cosa che gli era capitata in questa stagione solo nella sfida contro la Roma del 31 ottobre. All’epoca però Diaz era reduce dal Covid, e quindi non era una vera e propria scelta tecnica. Quella contro il Napoli appare invece una sorta di ‘bocciatura’ per il 10 rossonero, che ormai da troppo tempo non sta performando al meglio. La prima alternativa a quelli che attualmente sono i titolari in mezzo al campo del Milan (Kessie-Bennacer-Tonali) si chiama Rade Krunic, che ha scalzato Tiemoué Bakayoko nel ruolo di primo cambio a centrocampo. La sensazione è che Pioli continuerà a schierare la squadra senza trequartista (o comunque mascherandolo). Speriamo questa possa essere la mossa vincente nelle rimanenti partite che il Diavolo deve disputare da qui a fine stagione.