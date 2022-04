Milan, l'ultimo scatto: cinque partite da giocare negli spazi aperti (e da sfruttare al massimo)

© foto di www.imagephotoagency.it

È tempo di chiudere il fascicolo del derby in casa Milan e di tornare a pensare esclusivamente alle ultime cinque giornate di campionato. Una sconfitta che potrebbe influire sul morale dei giocatori, ma la squadra di Pioli ha sempre dimostrato di sapersi risollevare dalle ceneri. Ed a Milanello, in questi giorni, si è respirata rabbia e voglia di riscatto dopo un 3-0 che resta inciso solo nel tabellino, e non nella prestazione. La gara contro la Lazio è alle porte ed i rossoneri devono assolutamente firmare il terzo successo su tre contro i biancocelesti per restare in scia Scudetto.

Negli ultimi 450' minuti, che inizieranno domenica sera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45, i rossoneri sfideranno solamente squadre che fanno del palleggio, dell'attacco e della qualità tattiche il proprio gioco, concedendo qualcosina in più in fase difensiva. Ed il Milan, contro questo tipo di avversarie, ha le armi per fare male... molto male. In particolare su quella fascia sinistra che da troppo tempo sta faticando nel trovare le giocate decisive. Un asse che deve ritrovare quella chimica in grado di obbligare Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo ad issare bandiera bianca.

Ma non sarà facile. Nonostante i rossoneri siano riusciti a confezionare una serie di clean-sheets di tutto rispetto nel periodo pre-derby, la squadra rossonera è obbligata comunque a ritrovare il feeling con il gol, che manca nei piedi e nella mente di giocatori come Franck Kessie, Brahim Diaz ed Alexis Saelemaekers: con gli ultimi due, in particolare, che devono avere l'obiettivo di riscattare una stagione difficile, caratterizzata da molti bassi e pochi alti. Insomma, Pioli deve ritrovare le sue certezze, partendo da quel tipo di calcio proposto nei primi mesi della stagione. Le prossime avversarie sono perfette per ciò. E bisogna approfittarne.