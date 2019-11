Milan, la scommessa di Pioli: restituire al club il talento di Conti (che ha superato Calabria)

Una freccia a sinistra. E un piacevole ritorno a destra. Dopo Theo, il Milan spera di aver trovato un jolly anche sul binario opposto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo che avanza sulle fasce ha i capelli biondi di Andrea Conti e i mille tatuaggi di Hernandez. Il mix funziona perché pompa benzina nel motore rossonero.

GERARCHIA RIBALTATA - Contro la Juve, l’esterno italiano ha sfornato una prestazione super. Allo Stadium si è rivista a tratti l’esplosività del Conti dell’Atalanta, unita a un’attenzione difensiva raramente mostrata al Milan. Eccola la scommessa di Pioli: restituire al club il talento sul quale due estati fa erano stati investiti 24 milioni, ma in una versione più completa (forte in fase di spinta e abile in difesa). Conti, dunque, potrebbe avere definitivamente ribaltato le gerarchie e superato il collega Calabria.

DUE FRECCE - Sulla titolarità di Hernandez, invece, non ci sono mai stati dubbi. Theo si è perso le prime gare a causa di un problema alla caviglia, poi è sempre stato un punto fermo (con Giampaolo prima e Pioli adesso). A Torino hanno spinto in due, con Conti che si è proposto con grande intensità, affondando più di Suso e creando persino meglio. Per la conferma bisogna attendere, ma il Milan potrebbe aver trovato le frecce giuste.