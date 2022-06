Milan-Leao: anche con RedBird la priorità è il rinnovo del portoghese

MilanNews.it

Più volte abbiamo visto e detto che i grandi giocatori quando arrivano a due anni dalla scadenza del contratto, diventano giocatori “pericolosi” per il club che ne detiene il cartellino. È il caso di Rafael Leao con il Milan. Il portoghese in questa stagione è stato un vero e proprio crack. Eletto miglior giocatore della Serie A, Leao ha trascinato il Milan a vincere lo scudetto e a fare discretamente bene in Champions League e Coppa Italia, con 14 gol e 12 assist nelle 42 partite giocate complessivamente nel 2021/2022 con il Diavolo.

LA SITUAZIONE

Com’è noto, Leao deve risarcire lo Sporting Lisbona – suo vecchio club prima di approdare al Lille – con almeno 16,5 milioni di euro a causa del brusco addio avvenuto nel 2018 quando invocò la giusta causa per colpa di un’irruzione di un gruppo di ultrà portoghesi nel centro di allenamento del club della capitale lusitana. A complicare ulteriormente il rinnovo con il Milan ci si è messo il Real Madrid campione d’Europa in carica, che pare essere intenzionato a provare l’assalto al giocatore.

PER IL MILAN IL RINNOVO RESTA UNA PRIORITÀ

Il Milan ha sempre considerato il rinnovo di Leao una priorità e la situazione non è cambiata con l’arrivo di Gerry Cardinale al timone della società. Il neo proprietario americano sa bene quanto sia forte il calciatore e quale follia sarebbe perderlo a zero nel 2024. Lo stesso Rafa, con il Milan, ha sempre fatto capire di voler rinnovare, con un atteggiamento più positivo rispetto ad altri suoi ex compagni di squadra che hanno lasciato il club a zero. Il punto ora è capire come procederà il dialogo fra le parti, al momento fermo perché la dirigenza rossonera è in una fase di transizione. Infatti, anche Paolo Maldini e Frederic Massara sono in attesa di rinnovare il proprio accordo lavorativo con il Diavolo. Filtra ottimismo ma servirà ancora del tempo. Il rinnovo di Leao potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un colpo di mercato per l’estate che – sulla carta non è ancora iniziata – ma che è già rovente.