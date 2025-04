Milan, lombalgia acuta per Jovic: il serbo ha già iniziato le terapie. Emerson Royal vicino al rientro

Arrivano aggiornamenti da Milanello in merito alle condizioni di Luka Jovic che ieri a Venezia sarebbe dovuto partire titolare, ma è stato costretto a tornare negli spogliatoi durante il riscaldamento per un problema fisico (al suo posto ha giocato Tammy Abraham dal 1'). Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, lo staff medico milanista ha valutato l'attaccante serbo dopo il rientro a Milanello ed è stata riscontrata una lombalgia acuta. Esclusi dunque guai più seri, il numero 9 rossonero ha già iniziato le terapie del caso. L'obiettivo è riaverlo al meglio per la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Emerson Royal vicino al rientro

Ci sono poi novità anche su Emerson Royal che è fuori da gennaio quando ha rimediato una lesione distrattiva del polpaccio destro nel match di Champions League contro il Girona a San Siro. Il terzino del Diavolo sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato, ma entro pochi giorni dovrebbe rientrare in gruppo e tornare poi a disposizione di Conceiçao in queste ultime partite della stagione.