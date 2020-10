Milan macchina da gol: attacco trasformato con l'arrivo di Ibra, la squadra di Pioli segna con facilità

Il Milan di Pioli diverte e si diverte. E subisce poco. Ma soprattutto segna, tanto e con tanti giocatori diversi. Il quotidiano Tuttosport definisce la squadra rossonera “una macchina da gol”. E in effetti i numeri dicono proprio questo: dall’inizio della scorsa stagioni ad oggi, il Milan ha messo a segno 95 reti, incassandone 56 (praticamente la metà).

ATTACCO SUPER - La svolta con l’arrivo di Ibrahimovic. Da lì è cambiata la mentalità, il modo di stare in campo, la consapevolezza. È cambiato tutto. Con Zlatan in squadra, il Milan comincia a segnare tanto e subire sempre meno. Ma il cambiamento vero e proprio si vede nel post lockdown: dodici partite giocate, nove vittorie e nessuna sconfitta; ma soprattutto 35 gol realizzati e appena 12 incassati. Ibra ne fa 11 tra campionato e Coppa Italia, Calhanoglu chiude l’annata con 11 reti complessive, Rebic con 12, Theo Hernandez con 7, Leao si ferma a 6.

CONTINUITÀ - Milan che continua a segnare (e vincere) tanto anche in questa stagione: quattro vittorie e un pareggio in Europa League con 13 reti fatte e solo 5 subite, 12 gol messi a referto in Serie A e appena 4 incassati (anche in campionato quattro successi e un pari). Ibrahimovic è già arrivato a quota 6, mentre la media in Italia è di 2.4 gol a partita.