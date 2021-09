Milan, mediana in buone mani con Bakayoko: partner ma anche (e soprattutto) alter ego di Kessie

Del doman (di Kessie!) non c'è certezza. Il Milan, un po’ per "proteggersi" da eventuali colpi bassi, un po’ per convinzioni prettamente tecniche, si è mosso d’anticipo acquistando Adli per la prossima stagione e strappando il prestito per due anni di Bakayako, il quale ha un discreto vantaggio: conosce bene il nostro campionato.

JOLLY - In attesa di novità sul fronte di Kessie e di scoprire il talento di Adli, mister Stefano Pioli può godersi Bakayoko. Il tecnico rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, può abbracciare un calciatore cresciuto, tatticamente e mentalmente, già abituato alle pressioni dell’ambiente e in grado di abbinare - più o meno con la stessa efficacia - compiti di impostazione e di copertura. Insomma, un jolly della mediana che il Milan potrà sfruttare tra un impegno e l’altro.

SOSTITUTO - L’intesa con Kessie sarà un ottimo punto di partenza, ma Bakayoko non è solo un ottimo partner del campione ivoriano, è anche - e soprattutto - il suo sostituto naturale. Quando il "presidente" partirà per la Coppa d’Africa, il francese avrà modo di dimostrare le sue qualità con maggiore continuità. E con un Tonali così, il centrocampo rossonero è in buone mani.