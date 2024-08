Milan, Morata è in ottima forma e scalpita per giocare: primi minuti con il Monza. Poi contro il Torino...

vedi letture

Alvaro Morata si sta allenando in gruppo a Milanello solo da sabato, ma sta facendo vedere un ottimo stato di forma fisica. Lo spagnolo scalpita per giocare e i primi minuti in maglia rossonera ci saranno domani sera nel Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza a San Siro. Nel pre-partita, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid e l'altro neo acquisto Pavlovic verranno presentati ai tifosi milanisti.

MORATA SCALPITA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Morata è in ottime condizioni e punta ad essere titolare sabato contro il Torino a San Siro nella prima gara ufficiale della stagione del Diavolo. Luka Jovic sta lavorando da molti più giorni in gruppo, quindi sulla carta è favorito, ma lo spagnolo ha l'entusiasmo dell'ultimo arrivato. La decisione finale spetterà ovviamente a Paulo Fonseca.

MONZA E TORINO - Morata si è presentato a Milanello in ottima forma perchè si è allenato in vacanza, seguendo uno specifico piano di lavoro che gli è stato inviato dallo staff atletico rossonero. E così ha bruciato i tempi ed è praticamente pronto per scendere in campo. L'ultima amichevole estiva contro il Monza gli servirà per mettere minuti nelle gambe, ma il suo vero obiettivo è il Torino, partita nella quale lo spagnolo vuole subito farsi amare dai tifosi milanisti con una grande prestazione e magari anche un gol.