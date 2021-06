Milan, non solo Dalot: Maldini vuole altri colpi per il ruolo di terzino

Il calciomercato regna sovrano in questo momento per quel che riguarda il Milan. Ci sono diverse trattative che Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno portando avanti. Una di queste è quella che riguarda Diogo Dalot. La dirigenza rossonera ha deciso di insistere con il Manchester United per provare a trattenere il terzino portoghese. Dalot, nella stagione appena conclusa, ha collezionato 34 presenze, con 2 gol e 3 assist. Si è reso utile alla causa rossonera giocando sia a destra che a sinistra, questo è piaciuto a mister Stefano Pioli, che intravede in lui qualità tecniche, atletiche e fisiche. Per questi motivi il Milan farà di tutto per tenere il giovane terzino in rosa per la prossima stagione.

NON SOLO DALOT

Nella zona laterale della difesa, il Milan ha intenzione non solo di trattenere Dalot ma anche di provare a prendere un altro giocatore. L’idea della società è quella di avere una coppia di terzini per entrambe le fasce, sia destra che sinistra. Qualora dovesse saltare la trattativa per Dalot, i rossoneri hanno espresso interesse per Alvaro Odriozola, 25enne terzino destro del Real Madrid. I buoni rapporti, e la trattativa già in atto con i Blancos per Brahim Diaz, potrebbero favorire il tutto. Dalot però resta la priorità per la fascia destra, e Odriozola l’alternativa. Davide Calabria ovviamente sarà confermatissimo e per lui il rinnovo di contratto non dovrebbe tardare. A sinistra poi, è scontato dire che il titolare sarà Theo Hernandez, ma il Milan vuole un suo sostituto. Il nome più gettonato è quello di Junior Firpo del Barcellona. Per Firpo il Diavolo si sta muovendo in maniera molto cauta, cercando un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto.