Milan, oltre l’aspetto tattico c’è di più: il Diavolo sa stare bene in campo e ha un cuore grande così

Moduli e uomini, nel calcio, contano eccome, ma vuoi mettere l’importanza del... cuore? Va oltre tutto e tutti. Perché le gambe puoi anche allenarle, così come un sistema di gioco può essere rivisto o riadattato in base alle esigenze o alle caratteristiche della rosa. Ma lo spirito no. Quello ce l’hai o non ce l’hai. E questo Milan ne ha davvero tanto.

SEMPRE SUL PEZZO - Insomma, oltre l’aspetto tattico c’è di più, molto di più. Il 4-2-3-1 di Stefano Pioli, cucito su misura dal "sarto" emiliano, ha fatto la differenza in questi mesi, è innegabile, ma è stato il carattere a spingere in avanti il Milan nei momenti più complicati. Una squadra sempre rognosa per gli avversari, orgoglio del suo allenatore. Sempre sul pezzo e mai doma, nonostante le assenze, le continue defezioni, la sfiga.

CHE GRUPPO! - Insomma, un Milan vero, fatto di uomini (giovani, ma uomini) ancor prima che calciatori. Il gruppo prima di tutto, il collettivo sopra ogni cosa. Il cuore, appunto, oltre l’ostacolo... sempre e comunque, a prescindere dall’undici titolare o dagli ingressi a gara in corso. Perché questo Diavolo sa stare bene in campo, grazie alle direttive del mister, ma ha soprattutto un’anima, uno spirito grande così.