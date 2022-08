Milan, Onana sempre il favorito per il centrocampo. Resiste però anche il nome di Vranckx

MilanNews.it

Mancano ormai soli 8 giorni alla chiusura di questa sessione di calciomercato e per il Milan il lavoro da fare è ancora molto. Le questioni difensore centrale e centrocampista tengono banco in casa rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara nonostante siano impegnati a seguire le partite della squadra, stanno lavorando sodo per cercare di regalare a Stefano Pioli i tasselli mancanti per completare la rosa. Il tecnico rossonero dal canto suo non ha espresso in maniera chiara il desiderio di avere altri giocatori dato che ritiene la squadra già molto competitiva così, ma è palese a tutti che c’è bisogno di rinforzi nelle zone di campo sopra citate. Concentriamoci sulla zona mediana del campo per capire le strategie della società di via Aldo Rossi

ONONA IL FAVORITO MA CI SONO ANCHE ALTRI PROFILI

Nel taccuino di Maldini, alla pagina dei centrocampisti, non c'è solo Jean Onana del Bordeaux. Sicuramente il camerunese – dopo i tentativi falliti per i vari Renato Sanches, Jordan Veretout e Raphael Onyedika – è al momento il favorito numero uno per andare a rafforzare la zona mediana del campo. Le ultime notizie ci dicono che i rossoneri hanno offerto al club francese 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per avere Onana a titolo definitivo. Oltre a Onana però resiste anche il nome di Aster Vranckx, belga classe 2002 del Wolfsburg. Sul giocatore però, ormai un esubero per i tedeschi, c'è anche il Bologna.