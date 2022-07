MIlan, ora si parte. Raduno, amichevoli, nuova maglia: tutte le date

MilanNews.it

Archiviato, fortunatamente nel miglior modo possibile, il mese di giugno, conclusosi con Paolo Maldini che uscendo da Casa Milan in tarda serata annuncia ai nostri microfoni: "È tutto a posto, all'ultimo ma abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui e della stagione. Siamo contenti di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c'è tempo. Siamo partiti un po' in ritardo ma recupereremo. Sono molto felice". Si traccia una linea, il Milan Campione d'Italia riparte, e lo fa nel segno della continuità. Sul mercato, dopo Origi, c'è ancora tanto, tutto, da fare: come detto da Maldini, bisogna recuperare.

L'estate rossonera però non è fatta solo di calciomercato, vediamo nel dettaglio alcune date chiave:

4 Luglio: giorno del raduno a Milanello, Pioli ritroverà la squadra (non nella sua interezza, con i nazionali che torneranno il 14) e potrà iniziare a programmare al meglio in questo clima di serenità ritrovata. Attesi tanti tifosi nel centro sportivo di Carnago per continuare a celebrare la squadra campione d'Italia e dare la carica per la stagione che inizierà.

Nello stesso giorno Puma presenterà al pubblico il nuovo Home Kit per la stagione 22/23, che da oggi è già disponibile per il preordine.

Iniziano a delinearsi anche le prime amichevoli ufficiali:

- Colonia-Milan, sabato 16 luglio alle ore 19:00

- Zalaegerszegi-Milan, sabato 23 luglio alle ore 18:00

- Marsiglia-Milan, domenica 31 luglio ore 18:00

Inoltre diversi media spagnoli e catalani riportano che sarà proprio il Milan a sfidare il Barcellona nel classico trofeo Gamper del 6 agosto.

Infine, il primo impegno ufficiale

- Milan-Udinese, sabato 13 agosto alle ore 18:30.