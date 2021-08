Milan-Panathinaikos, le ufficiali: Leao dietro Giroud, Kjaer torna titolare

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Panathinaikos, amichevole estiva in scena a partire dalle 20:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport e su Now TV in streaming.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao, Rebic; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Pobega, Capone, Maldini, Diaz. All: Stefano Pioli.

Panathinakos: (3-4-2-1): Dioudis; Sideras; Velez; Juankar; Chatzgiovanis; Mauricio; Perez; Kotsiras; Villafanez; Ngbakoto; Macheda. A disp: Christogeorgos, Xenopoulos, Pereira, Ayoub, Chatzitheodoridis, Sanchez, Bouzoukis, Serpezis, Cantalapiedra, N’Gbakoto, Ioannidis, Satlika, Athanasakopoulos, Kampetsis. All. Ivan Jovanovic.

Arbitro: Daniele Chiffi da Padova