Milan, piace Manuel Fernandes del Lokomotiv Mosca

Il mercato di gennaio è ai nastri di partenza e il Milan, desideroso e volenteroso di conquistare un posto Champions, dovrà muoversi per cercare di rinforzare la rosa di Gattuso e coprire le falle causate dagli infortuni. L'ultima idea, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è Manuel Fernandes della Lokomotiv Mosca, esperto centrocampista di nazionalità portoghese che gioca in Russia dal 2014. Fernandes è un classe '86 e il suo contratto è in scadenza a giugno 2019, rendendolo di conseguenza un'occasione di mercato in questa sessione di calciomercato. Si tratta di un centrocampista di qualità molto duttile: in carriera ha giocato sulla trequarti, come centrocampista centrale e anche come mezz'ala sinistra. In un'ottica di necessità, il portoghese andrebbe a sostituire l'infortunato Giacomo Bonaventura, potendo giocare in tutti i ruoli del centrocampo e ad occorrenza anche in posizione più offensiva. L'ex Besiktas e Benfica ha anche una buona attitudine col gol: in questa stagione, con la Lokomotiv Mosca, ne ha segnati 3, mentre nella precedente ne ha realizzati 14 tra campionato, Europa League e Supercoppa.