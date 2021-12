Milan, pilastri smarriti cercasi. Theo, Bennacer e Brahim Diaz: è l’ora del rilancio!

Nei momenti di difficoltà bisogna aggrapparsi ai pilastri, nel calcio come nella vita. Altezza e peso contano poco, sono lo spessore e la consistenza dei sostegni in questione a fare la differenza. Il Milan, ad esempio, di punti fissi ne ha tantissimi, dalla porta all’attacco, ma in questo preciso momento storico della stagione alcuni di loro stanno scricchiolando.

Tra Covid e infortuni

Tuttosport fa i nomi di Theo Hernandez, Bennacer e Brahim Diaz. In effetti, i tre stanno faticando da qualche settimana a questa parte: se il Milan è calato con l’arrivo dell’inverno, è anche perché alcuni singoli non sono riusciti a ripetere le performance di inizio stagione. Il terzino francese e il fantasista spagnolo hanno avuto il Covid a metà ottobre e sembra stiano ancora pagando gli strascichi di questo maledetto virus. Il “play” algerino, invece, dopo la sfortuna e i numerosi infortuni avuti nella passata stagione, sta avanzando a stento nel centrocampo di Pioli, fallendo più di un’occasione.

Obiettivo recupero

Insomma, non è un momento particolarmente favorevole per Theo, Ismael e Brahim. Ovviamente, mister Pioli sta lavorando per recuperarli al meglio: il tecnico rossonero, infatti, sa che avrà bisogno di loro per continuare a lottare per lo scudetto. Perché, come detto, i pilastri sono tutto, nel calcio come nella vita.