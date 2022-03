Milan, Pioli nella top 10 degli allenatori più longevi in rossonero. La vittoria di Napoli ha la sua firma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I due pareggi di fila in campionato contro Salernitana e Udinese avevano lasciato parecchio amaro in bocca in casa rossonera. In vista della trasferta di Napoli c'era un po' di preoccupazione tra i tifosi, ma alla fine ancora una volta la squadra di Stefano Pioli ha dimostrato che non è prima in classifica per caso. La vittoria in casa degli azzurri ha la firma proprio del tecnico milanista che ha preparato alla grande la sfida con alcune novità tattiche che hanno di fatto bloccato i punti di forza nella formazione di Spalletti.

NOVITÀ TATTICHE - In particolare, la mossa più geniale è stata la posizione di Franck Kessie che non ha agito da trequartista come contro l'Inter e l'Empoli, ma di fatto ha giocato da mezzala e ha praticamente annullato Fabian Ruiz in mezzo al campo. E gli altri due centrocampisti del Milan non sono stati da meno: Ismael Bennacer ha dominato su Lobotka, mentre Tonali si è occupato di Zielinski che non si è praticamente mai visto. Insomma, il lavoro durante la settimana di Pioli è stato praticamente perfetto e i risultati si sono visti in campo.

RAGGIUNTO ZAC - Per il tecnico rossonero, quella di ieri è stata una sfida speciale per due motivi: prima di tutto, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Pioli è entrato nella top 10 degli allenatori più longevi della storia del Milan (ha raggiunto Zaccheroni a quota 125 panchine, al nono posto c'è József Bánás con 173 partite alla guida del Diavolo). Inoltre, per la prima volta nella sua carriera ha battuto Luciano Spalletti e lo ha fatto forse nella sfida più importante tra i due. Ma il campionato è ancora lungo, nulla è stato fatto, come ha ripetuto ieri sera lo stesso tecnico milanista: "Abbiamo battuto una squadra molto forte, vinto uno scontro diretto, i ragazzi hanno lavorato tanto anche senza palla e sono stati premiati da un risultato positivo. Comunque abbiamo soltanto un punto in più rispetto allo scorso anno, c’è ancora tanto da fare".