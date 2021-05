Milan, Pioli si aggrappa i fedelissimi: dai leader l’energia che serve per centrare l’obiettivo Champions

Senza Ibrahimovic bisognerà comunque aggrapparsi a qualcosa. Al gioco, certo, autentico punto di forza della squadra di Pioli, ma anche ai singoli, ai pilastri dello spogliatoio. Perché non può esserci un vero collettivo senza l’efficacia degli uomini che lo compongono. Il Milan dovrà dare il massimo a Bergamo e per fare questo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dovrà affidarsi ai leader rimasti dopo l’addio forzato di Zlatan.

FORZA SIMONE - Contro l’Atalanta non ci saranno margini di errore e il primo "senatore" a tenere il gruppo attento e concentrato sarà Kjaer, il vero artefice, con Donnarumma, delle tante partite terminate dai rossoneri senza subire gol. Con il danese nel cuore della difesa il Milan ha retto e vinto tante battaglie: Simon è pronto ad affrontare l’ultima, la più importante, quella decisiva per il futuro del club milanista.

FRANCK E THEO - Pioli, ovviamente, si affiderà anche a Kessie, il quale freme dalla voglia di confrontarsi con la squadra - l’Atalanta, appunto - che lo ha lanciato. L’ivoriano ha in testa un solo obiettivo: giocare la Champions. Proprio come Theo Hernandez, altra grande certezza per la super partita di domenica. Deschamps lo ha ignorato anche stavolta e il terzino vuole dimostrare al c.t. di aver commesso un errore a non puntare su di lui.