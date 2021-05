Milan, più cattiveria e freddezza con Rebic in campo: Ante sa essere l’uomo delle grandi partite

Un altro pilastro in campo. Perché il Milan di Pioli, quello che aveva stupito tutti fino allo scorso gennaio, era costruito - e lo è tuttora - su solide fondamenta. E allora spazio, tra gli altri, a Rebic, una delle colonne della squadra rossonera. Come evidenzia Tuttosport, è stato proprio l’attaccante croato a regalare al Milan l’ultima gioia in uno scontro diretto (il 28 febbraio, 2-1 con la Roma), a dimostrazione del suo valore.

UOMO DI GHIACCIO - Rebic, ovviamente, spera di ripetersi anche allo "Stadium", contro una rivale, la Juventus, già punita nella scorsa stagione. È proprio da Ante, oltre che dal solito Ibrahimovic, il popolo milanista si aspetta tanto in vista della supersfida di Torino: la freddezza dell’uomo di ghiaccio - così Tuttosport definisce Rebic - sarà determinante in questo tiratissimo rush finale per la Champions.

DECISIVO - Il Milan ha bisogno dei gol del croato, il quale ha già dimostrato di poter essere un giocatore da "grandi partite", soprattutto in tandem con Ibra. Se la scelta di Pioli dovesse ricadere proprio su Rebic, la squadra ne guadagnerebbe in cattiveria - agonistica, s’intende - e presenza in area, perché Ante ama partire dalla fascia, ma con un obiettivo ben preciso: puntare la porta avversaria.