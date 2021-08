Milan, Pobega studia da mediano con buoni risultati: serviranno altri test, ma ora il Milan riflette

Studia, Pobega, studia e si applica, con impegno e determinazione. Non a caso, l’altra sera, a Valencia, Pioli lo ha lasciato in campo quasi per tutta la partita. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha smontato e rimontato la squadra, ma non ha mai il giovane centrocampista dalle sue nuove zolle.

BUONI RISULTATI - Pobega non è un mediano, ma una mezzala. In soldoni, si trova più a suo agio in un centrocampo a tre, ma sta sudando parecchio per abituarsi al nuovo lo ruolo. E i risultati, fin qui, sono buoni. Proprio per questo - riferisce la rosea - nei pensieri di Pioli e dei dirigenti si sta facendo strada un’idea che intriga: e se il quarto centrocampista da affiancare a Kessie, Bennacer e Tonali fosse già a Milanello?

SOTTO ESAME - Ok, serviranno altre prove (domenica, ad esempio, potrà misurarsi con il Real Madrid), ma il club sta seriamente riflettendo sul da farsi e, alla fine, potrebbe puntare proprio su Pobega, abbandonando definitivamente la pista che porta a Bakayoko. Il prodotto del vivaio milanista resta sotto esame.