Milan, pressing su Ajer e Dumfries. Per la difesa piace anche Fofana. E Calabria può partire

Szoboszlai e Tonali sono i profili in cima alla lista del Milan alla voce "centrocampisti", mentre per l’attacco piacciono Jovic, Schick e Vlahovic. Ma il mercato rossonero passerà anche dall’acquisto di uno o più difensori. Anche perché il riscatto di Kjaer, nonostante le ottime prestazioni offerte dal danese, non è così scontato. Senza dimenticare che tra i cedibili potrebbero finire anche Musacchio e Duarte.

DUE PISTE - Come riporta Tuttosport, è tornato in auge il nome di Kristoffer Ajer, 22enne centrale di proprietà del Celtic. Ma trattare con gli scozzesi non sarà semplice. Così come non sarà facile battere la concorrenza delle squadre di Premier League interessate al giovane norvegese. L’altro difensore trattato dal Milan, per ora senza successo, è Wesley Fofana del Saint-Etienne: i francesi, stando all’indiscrezione, avrebbero già rifiutato una prima offerta rossonera da 18 milioni di euro (bonus compresi).

DUMFRIES - Dal cuore della retroguardia alle fasce. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno già puntellato la corsia di destra con l’ingaggio a costo zero di Kalulu, ma il ragazzo non ha ancora esordito tra i professionisti e resta quindi un punto interrogativo. Per questo il Milan sta seguendo con grande interesse Denzel Dumfries, per il quale il PSV Eindhoven chiede 18 milioni cash. Potrebbe essere il sostituto di Davide Calabria, finito nel mirino di diverse squadre (come Bologna e Siviglia).