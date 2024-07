Milan, quante novità con Fonseca. Nuovi arrivi anche nello staff medico

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Paulo Fonseca è stato molto chiaro sul Milan che ha in testa e che vuole vedere in campo: "Per vincere dobbiamo essere una squadra dominante, offensiva, reattiva, una squadra che non lascia pensare e giocare gli avversari. Una squadra d’attacco, aggressiva ma anche più equilibrata, dobbiamo migliorare nella fase difensiva". Le parole chiave per il portoghese sono possesso palla, densità, cambi di gioco e pressing.

DOPPIE SEDUTE - In questi primi giorni di allenamento a Milanello, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, si vedono già delle novità importanti nel modo di lavorare di Fonseca rispetto al suo predecessore Stefano Pioli: in questa prima fase della stagione, per esempio, sono state reintrodotte le doppie sedute di allenamento. Nei video pubblicati dal club sui social, si vede il portoghese sempre molto partecipe durante il lavoro a Milanello. Tra le novità anche i teloni con i teloni posti a recintare il Centro sportivo di Carnago, così da tenere lontano spettatori indiscreti.

NUOVO STAFF - Cambiamenti importanti ci sono stati poi anche nei vari staff. Ovviamente quello tecnico è completamente diverso da quello della scorsa stagione visto che Fonseca ha chiaramente portato molti suoi uomini: Tiago Leal (allenatore in seconda), Paulo Ferreira e Paulo Mourao (collaboratori tecnici), Antonio Ferreira (preparatore dei portieri) e Nelson Duarte (match analyst). Questo gruppo è integrato poi da altri due match analyst, ossia Giorgio Tenca e Igor Quaia, e dal preparatore atletico Filippo Nardi. Non lavorerà invece con la prima squadra Tony Roberts, il quale potrebbe fare l’osservatore per i portieri. Novità importanti anche nello staff medico ed in particolare in quello dei fisioterapisti perchè l'obiettivo è quello di evitare un nuovo problema infortuni come nell'ultima stagione: via tre "fisio" storici come Paesanti, Morosi e Rossetti, tra i nuovi arrivati anche Leonardo Belotti, ex Sassuolo.