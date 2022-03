Milan, Rebic per lo sprint finale: l'anno scorso nelle ultime 8 partite fece 6 gol

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il croato Ante Rebic quest’anno ha vissuto una stagione con poche luci e tante ombre. Solo 2 gol in campionato per lui, contro la Juventus il 19 settembre e contro la Salernitana il 19 febbraio. Gli infortuni, alla caviglia prima e al muscolo femorale poi, ne hanno condizionato il rendimento in maniera importante. Per rendere al meglio Rebic ha bisogno di essere al massimo della condizione fisica e deve essere in pieno al centro del progetto. Oltre ai problemi fisici, ha influito di certo la crescita di Rafael Leao, che a suon di buone prestazioni si è preso il posto da titolare sulla zona sinistra della trequarti. Sappiamo però che il classe 1999 a volte è discontinuo, ed è per questo che Rebic deve farsi trovare sempre pronto quando Stefano Pioli lo chiama in causa. Per raggiungere gli obiettivi di squadra c’è bisogno dell’apporto di tutti. Il popolo rossonero si aspetta dall’ex Fiorentina e Verona, un finale di stagione importante, a tutta birra, come fatto l’anno scorso in cui nelle ultime 8 partite in cui ha giocato.

ARMA IN PIÙ PER LO SPRINT FINALE

Rebic nella passata stagione saltò l’ultimo match di campionato in casa dell’Atalanta per un problema al polpaccio, ma nelle 8 gare precedenti fu importantissimo. Il croato segnò infatti 6 gol, contro Parma, Genoa, Juventus e Torino (tripletta), contribuendo in maniera determinante al ritorno in Champions League dei rossoneri. Quest’anno l’asticella si è alzata e in gioco c’è lo scudetto. Siamo entrati ormai nella fase bollente, quella dove sbagliare può essere fatale. Per questo motivo devono giocare sempre quelli che stanno meglio, e se Rebic dimostrerà in allenamento di essere in forma, potrebbe essere l’arma in più del Milan da qui alla fine. Il Diavolo viaggia forte e sogna. E poi c’è la Coppa Italia. Per non avere rimpianti bisogna remare tutti dalla stessa parte, e bisogna farlo forte. In questo senso Rebic può essere un ottimo rematore.