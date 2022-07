Milan, Rebic riparte con voglia: il croato chiamato al riscatto dopo la non brillante scorsa stagione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la scorsa stagione vissuta fra luci (poche) e ombre (tante), Ante Rebic è chiamato al riscatto in questo 2022/2023. Fra infortuni e panchine, il croato l’anno scorso ha giocato solo 1106 minuti complessivi (29 presenze), con 3 gol messi a segno. A novembre ci sarà il Mondiale da giocare e l’attaccante del Milan vuole essere protagonista nella rassegna iridata. Per fare ciò, bisogna darsi da fare prima con il proprio club. Stefano Pioli vuole un Rebic diverso, motivato e carico, che lotti e sia importante per la causa rossonera.

AFFRONTARE LA NUOVA STAGIONE CON VOGLIA

Nella prima uscita stagionale contro il Lemine Almenno (formazione d’Eccellenza), Ante è stato il capitano. Calcio di luglio, amichevole molto simile a una partitella di allenamento, ma le prime positive indicazioni sono comunque arrivate. Rebic è andato anche in gol con un bel tiro dal limite dell’area finito dritto dritto nell’angolino basso alla destra del portiere. Aldilà di questo, si è visto un giocatore voglioso, che ha giocato con grinta e determinazione come quasi mai si era visto nel 2021/2022. Nelle scorse settimane si era parlato di una sua cessione, ma Pioli ha risposto con i fatti dandogli la fascia. Su questa cosa il classe 1993 ha scherzato sui social con Alessio Romagnoli (ex capitano) e Davide Calabria (probabile nuovo capitano rossonero). Le dinamiche di mercato si sa, possono cambiare molto in fretta, ma al momento non c’è l’intenzione di cedere Rebic, anche perché bisogna capire gli sviluppi legati al rinnovo di Rafael Leao

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE DI REBIC

Rebic, 29 anni da compiere il prossimo 21 settembre, ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno 2025, dunque fra 3 anni. Sotto questo punto di vista il giocatore è tranquillo, al sicuro. Ci sono tutti i presupposti per cui Rebic si riscatti dopo la non brillante scorsa stagione. In campo dal primo giorno di ritiro (lunedì 4 luglio), il croato vuole scacciare le ombre e tornare a splendere di luce propria. Il Milan ha bisogno di un protagonista come lui per tentare l’assalto alla seconda stella.