Milan, riecco il problema infortuni? Il nuovo staff l'ha mitigato, ora manca la seconda metà del lavoro

Venerdì sera il Milan sarà al Bentegodi di Verona senza Florenzi, Bennacer, Pulisic, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor e probabilmente Musah. Un triste déjà vu della passata stagione, quando proprio di questi tempi (ma anche per tutto novembre) il Milan doveva far fronte ad una situazione infortuni che sfiorava il limite del tragico e che ha influenzato negativamente il cammino in Champions ed in campionato della squadra. Magari se qualche settimana fa avesse saputo che si sarebbe arrivati ad oggi con questi 6-7 giocatori fuori forse Fonseca non avrebbe fatto quelle dichiarazioni in conferenza... Scherzi a parte, che tanto con la superstizione di certo non si risolvono i problemi, il lavoro fatto su questo tema dal tecnico portoghese e dal suo staff ha portato a dei risultati tangibili.

Certo, ora a centrocampo si è in emergenza e Fonseca è stato costretto a portare in Prima Squadra diversi ragazzi del Milan Futuro (Liberali dovrebbe partire nuovamente titolare contro l'Hellas), ma c'è da dire che i giocatori che continuano a presentare problemi, più o meno gravi, sono sempre quelli: Jovic, Bennacer, Florenzi, Okafor e Loftus-Cheek, cinque su sette, sono assolutamente recidivi. L'iter era lo stesso anche l'anno scorso: qualche gara, un piccolo stop, qualche gara, un piccolo stop e così via. Ovviamente nel corso di una stagione è impossibile non essere toccati da problemi del genere, ma è anche vero che così come il problema è stato parzialmente risolto andando a toccare qualcosa nel lavoro e nella preparazione lo stesso si può fare nella scelta dei calciatori in sede di mercato: lo storico in infermeria dei giocatori è accessibile anche ai tifosi, figuriamoci per chi di lavoro deve analizzare dati.

STAGIONE 24/25

1.Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - dal 27 luglio 2024 al 14 ottobre 2024, 79 giorni out e 9 partite saltate

2.Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - 28 luglio 2024

3.Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4.Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5.Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - 8 settembre 2024

6.Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

7.Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

8.Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

9.Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - dal 5 ottobre 2024 al 28 ottobre 2024, 23 giorni out e 3 partite saltate

10.Jovic - Sovraccarico in zona pubica - 5 ottobre 2024

11.Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

12.Gabbia - Problema al polpaccio - dal 18 ottobre 2024 all'11 novembre 2024, 23 giorni out e 5 partita saltata

13.Abraham - Problema alla spalla - dal 19 ottobre 2024 al 2 novembre 2024, 14 giorni out e 4 partite saltate

14.Morata - Trauma cranico - dal 7 novembre 2024 al 12 novembre 2024, 5 giorni out e 1 partita saltata

15. Pulisic - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro

16. Okafor - Lombosciatalgia, dal 10 al 14 dicembre 2024. 4 giorni out ed 1 partita saltata

17. Loftus-Cheek - Lesione del bicipite femorale destro

18. Morata - Trauma elongativo in regione adduttoria, dall’11 al 14 dicembre 2024. 4 giorni out ed 1 partita saltata

19. Musah - Problema muscolare

20. Okafor - Problema al polpaccio

STAGIONE 23/24

1.Messias - Problema muscolare - 24 luglio 2023

2.Calabria - Affaticamento - dal 28 luglio al 10 agosto 2023, 12 giorni out

3.Giroud - Botta alla caviglia - dal 7 al 14 settembre 2023, 6 giorni out

4.Theo Hernandez - Botta al polpaccio - dal 7 all’11 settembre 2023, 3 giorni out

5.Kalulu - Lesione del retto femorale sinistro - dal 9 settembre al 20 ottobre 2023, 41 giorni out e 7 partite saltate

6.Maignan - Problema al flessore - dal 19 al 25 settembre 2023, 5 giorni out e 2 partite saltate

7.Theo - Edema muscolare - dal 22 al 25 settembre 2023, 2 giorni out e 1 partita saltata

8.Calabria - Edema muscolare - dal 22 al 26 settembre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

9.Krunic - Lesione bicipite femorale della coscia destra - dal 23 settembre al 20 ottobre 2023, 26 giorni out e 4 partite saltate

10.Loftus-Cheek - Lesione del muscolo pettineo - dal 30 settembre al 2 novembre 2023, 35 giorni out e 5 partite saltate

11.Chukwueze - Lesione bicipite femorale sinistro - dal 18 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, 18 giorni out e 4 partite saltate

12.Sportiello - Lesione gemello mediale polpaccio sinistro - dal 19 ottobre 2023 al 19 gennaio 2024, 92 giorni out e 18 partite saltate

13.Okafor - Affaticamento alla coscia - dal 24 ottobre 2023 al 27 ottobre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

14.Jovic - Affaticamento - dal 25 ottobre 2023 al 28 ottobre 2023, 3 giorni out e 1 partita saltata

15.Kjaer - Lesione muscolare – dal 29 ottobre 2023 al 15 dicembre 2023, 47 giorni out e 9 partite saltate

16.Pulisic - Contrattura al flessore – dal 29 ottobre 2023 al 5 novembre 2023, 6 giorni out e 1 partita saltata

17.Kalulu - Lesione del tendine retto femorale sinistro – dal 29 ottobre 2023 al 24 febbraio 2024, 119 giorni out e 24 partite saltate

18.Pellegrino - Frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro – dal 29 ottobre 2023 al 18 dicembre 2023, 50 giorni out e 10 partite saltate

19.Theo - Contusione alla caviglia – dal 4 novembre 2023 al 5 novembre 2023, 1 giorno out e 1 partita saltata

20.Pulisic - Contrattura al flessore – dal 7 novembre 2023 al 21 novembre 2023, 13 giorni out e 1 partita saltata

21.Leao - Lesione di primo grado del bicipite femorale destro – dall’11 novembre 2023 al 10 dicembre 2023, 30 giorni out e 4 partite saltate

22.Calabria - Edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro – dall’11 novembre 2023 al 21 novembre 2023 – 10 giorni out ed 1 partita saltata

23.Loftus-Cheek - Infiammazione – dall’11 novembre 2023 al 23 novembre 2023, 12 giorni out e 1 partita saltata

24. Okafor - Lesione bicipite femorale destro, dal 22 novembre al 12 dicembre 2023. 21 giorni out e 4 partite saltate

25. Thiaw - Lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, dal 28 novembre 2023 al 15 febbrario 2024. 79 giorni out e 15 partite saltate

26. Musah - Affaticamento muscolare, dal 16 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024. 19 giorni out e 4 giorni saltati

27. Pobega - Danno che ha coinvolto la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra, dal 17 dicembre 2023 al 4 maggio 2024. 134 giorni out e 27 partite saltate

28. Okafor - Lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso, dal 17 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024. 26 giorni out e 5 partite saltate