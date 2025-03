Milan, riparti da quei due. Entrambi alla loro miglior stagione, ma il futuro è già scritto

vedi letture

Il Milan prova a ripartire. A fatica, senza sorprendere, ma con dei punti dai quali la dirigenza (che verrà) dovrà partire per la ricostruzione. I migliori in campo della sfida contro il Como sono due dei (pochi) capisaldi ai quali la gestione futura dovrà aggrapparsi per un nuovo anno zero, per una nuova estate dalla quale ripartire e dove provare a rilanciare un progetto che ha sbagliato orizzonti e ambizioni. Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao poi non hanno ottenuto i risultati sperati ma c'è comunque un'ottima base alla quale aggrapparsi. Tra le scialuppe più sicure, Tijani Reijnders e Christian Pulisic.



Reijnders alla sua miglior stagione

L'olandese ha dimostrato di essere certamente un giocatore centrale con entrambe le gestioni tecniche portoghesi del Milan. Da trequartista e anche da mediano, pur strozzato e ingolfato, la formazione rossonera non può fare a meno delle sue idee e geometrie. E pure dei suoi numeri, visto che segna gol pesanti e fa assist decisivi per i compagni di squadra. Ha già rinnovato fino all'estate del 2039, certo è che senza la Champions League le sirene non gli mancheranno (il Chelsea si è già fatto sentire) ma il Milan non vorrà mollare l'osso.

Pulisic alla sua miglior stagione

Poi Pulisic. "Questo club mi dà tanta fiducia ed è un piacere essere qui ogni giorno. Voglio continuare qua". Il rinnovo fino al giugno del 2029 è dietro l'angolo. L'americano poi ha giocato su problemi fisici da novembre inoltrato, antidolorifici all'ordine del giorno ma per amore del Milan, Capitan America ha sempre stretto i denti in silenzio. Lui e Reijnders, anche contro il Como, sono stati decisivi e sono certamente due punti fermi da cui ripartire. Un discorso a parte lo merita chiaramente Rafael Leao, perché di uno così è difficile fare a meno, mentre sembra conclusa per storie diverse l'avventura di Theo Hernandez e forse anche di Mike Maignan, il cui rendimento in picchiata verticale non è passato inosservato negli alti uffici rossoneri.