Milan, rispunta Florentino: chi è il giovane talento portoghese

Da circa un anno e mezzo nella testa dei tifosi rossoneri risuona imperterrito il motto del “progetto giovani”, una filosofia voluta dalla società che punta a rinforzare e puntellare la rosa rossonera con giocatori giovani e promettenti ma pronti sin da subito a vestire la maglia rossonera. Queste specifiche caratteristiche rappresentano i chiari diktat dietro la scelta dei nuovi innesti rossoneri ma, al tempo stesso, tra i fans hanno fatto sorgere alcuni dubbi su quali giocatori potessero rispondere a queste qualità. La risposta e l’esempio cardine in questo senso, oltre agli attuali rossoneri Bennacer e Hernandez, è rappresentata dal nome di Florentino Luis. Il giovane centrocampista lusitano è il testimonial congeniale della nuova filosofia rossonera: classe 99’, grandi prestazioni con ampi margini di miglioramento ma sopratutto un calciatore pronto ad essere incisivo sin da subito.

RADIOGRAFIA - Precoce. Questo, senza dubbio, potrebbe essere il termine più adatto per descrivere Florentino Luis. Il giovane portoghese di origini angolane entra nel settore giovanile del Benfica all’età di 10 anni e da lì comincia, sin da subito, il suo viaggio con i più grandi. Le prestazioni convincenti, sia dal punto di vista tecnico che fisico, infatti portano Florentino a giocare con le formazioni di categoria superiore al suo anno di età dove non solo stupisce ma è tra gli assoluti protagonisti. Questa routine si ripete anche in nazionale dove vince gli europei Under 17 e Under 19 da indiscusso titolare. Dal punto di vista tecnico Florentino è un centrocampista muscolare, dotato di grande forza fisica e rapidità. Quasi estraneo al calcio moderno, il portoghese è un mediano vecchio stile abile in fase di rottura e nel recuperare palloni. Perfetto come interno di centrocampo in un 4-4-2, ha un carattere forte e determinato che a dispetto della sua giovane età lo rendono un leader della linea mediana. In un’eventuale coppia con Bennacer, Florentino liberebbe l’algerino da compiti difensivi e completerebbe un centrocampo giovane e equilibrato.

CONTATTI - Già a gennaio il Milan aveva fatto seri tentativi per accaparrarsi Florentino. Boban, in prima persona, aveva preso contatti con il giocatore che aveva dato disponibilità ad un trasferimento in rossonero sin da subito. I problemi, come prevedibile, erano sorti con la società portoghese che si era detta contraria ad accettare la proposta di prestito biennale con diritto di riscatto pervenuta dai rossoneri sia per esigenze economiche che di organico. Il discorso, tuttavia, è tutt’altro che chiuso: il Benfica si è detto disponibile ad una cessione in estate ma solo a fronte di un’offerta importante. Il Milan, dal canto suo, ha mostrato e continua a mostrare grande interesse che potrebbe concretizzarsi in estate con o senza Rangnick.