Milan-Roma, formazioni ufficiali: Thiaw al centro della difesa e torna Bennacer in mediana

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League:

Nessuna sorpresa tre i due tecnici con Thiaw che viene scelto da Stefano Pioli per formare la coppia centrale con Gabbia e col ritorno di Bennacer dal 1' a centrocampo, così come quello di Loftus-Cheek sulla trequarti, con l'inglese assente contro il Lecce in campionato per squalifica. Per la Roma ecco Chris Smalling dal 1': l'inglese era presente anche all'Olimpico contro i rossoneri, prima di fermarsi per molti mesi.

Uno squalificato a testa: Tomori per i rossoneri, Ndicka per i giallorossi. Fuori per infortunio Mirante, Pobega e Kalulu da una parte, Azmoun dall'altra. Attenzione ai diffidati: per il Milan ve ne sono tre in campo (Maignan, Calabria e Leao) e uno in panchina (Musah). Per la Roma vi sono Cristante, Paredes e Spinazzola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Théo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Llorente, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Joao Costa, Angelino. All. Daniele De Rossi

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos e Finjean (Francia)

IV UOMO: Buquet (Francia)

VAR: Brisard (Francia)

AVAR: Delajod (Francia)