Milan, Romagnoli ko ma Kalulu ha risposto ancora una volta presente

Alessio Romagnoli stava attraversando un buon momento di forma, ma purtroppo ieri nel derby di Coppa Italia contro l'Inter si è procurato un risentimento all'adduttore sinistro. Il giocatore si è sottoposto questa mattina ad un esame strumentale che ha escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica del capitano rossonero verrà valutata giorno per giorno.

NAPOLI SI' O NO? - Resat quindi da capire se Romagnoli sarà o meno a disposizione di Stefano Pioli per il big-match di domenica sera in casa del Napoli. Se non dovesse farcela, al fianco di Fikayo Tomori ci sarà Pierre Kalulu che è entrato bene anche ieri sera ed ha già offerto garanzie quando è stato chiamato in causa in questa stagione.

OTTIMA ALTERNATIVA - Il giovane difensore francese, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ha risposto presente pure nel derby di Coppa Italia, nonostante sia stato costretto ad entrare a freddo per l'infortunio di Romagnoli. L'ex Lione ha retto l'urto nerazzurro e non è mai andato in sofferenza, confermando quanto di buono aveva già vedere nelle partite in cui era stato impiegato nei mesi scorsi. Domenica contro il Napoli, se dovesse giocare, sarà un altro bel test per Kalulu che ha già dimostrato di essere un'ottima alternativa ai centrali titolari.