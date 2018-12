Milan, sentenza UEFA (forse) troppo restrittiva: Elliott ritiene insufficiente il tempo concesso

Secondo gli esperti, l’eventuale ricorso del Milan contro la sentenza della Camera Giudicante potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua. Dal punto di vista di Elliott, invece, potrebbe non essere così. Come riporta Tuttosport, il fondo della famiglia Singer ha dato mandato ai suoi legali di analizzare il faldone contenente le motivazioni del verdetto UEFA per cercare di capire se e come sia possibile ripresentarsi davanti al TAS.

TEMPO INSUFFICIENTE - La sentenza arrivata da Nyon obbliga di fatto il Milan a rientrare nel break-even entro l’estate del 2021. Il club rossonero, dunque, ha due anni e mezzo circa per rimettere a posto i conti, pena l’esclusione dalle coppe europee. Stando a quanto riferito da Tuttosport, Elliott riterrebbe insufficiente il tempo concesso per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario e potrebbe basare il ricordo al TAS proprio su questo punto.

NUOVO ROUND - Insomma, il fondo proprietario del Milan non vuole lasciare nulla al caso. Nei prossimi giorni si capirà di più: i vertici rossoneri non hanno ancora preso una decisione, ma l'input definitivo arriverà da Londra. Non è da escludere, dunque, un nuovo round con la UEFA, per una vicenda destinata a lasciare il segno.