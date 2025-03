Milan, settimana prossima Furlani riprende il casting per il ds: Paratici sempre in pole

vedi letture

Dopo essere stato negli ultimi giorni a Dubai per alcuni incontri a carattere commerciale, Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, riprenderà il casting per trovare il nuovo direttore sportivo, figura che viene vista come fondamentale per il nuovo organigramma del club di via Aldo Rossi. Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, al Milan si è sentita la mancanza di un dirigente in grado di dare supporto a squadra e allenatore tutti i giorni a Milanello.

NUOVI INCONTRI - Come riferisce stamattina Tuttosport, nelle scorse settimane Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno già avuto degli incontri a Londra con alcuni potenziali candidati, ma ora la pratica è passata nelle mani di Furlani che dall'inizio della prossima settimana riprenderà i contatti con coloro che potrebbero diventare il nuovo ds milanista. Al momento, in prima fila ci sono tre profili: si tratta di Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D'Amico. I primi due sono attualmente senza squadra, mentre il terzo è all'Atalanta e quindi eventualmente, prima di dire sì al Milan, dovrebbe liberarsi dal club bergamasco. Non vanno comunque escluse sorprese e altre candidature che potrebbe arrivare in particolare dall'estero.

PARATICI FAVORITO - Per ora il favorito è Paratici, nonostante la squalifica ricevuta a inizio 2023 per il caso plusvalenze Juventus che lo terrà fermo fino a luglio. Ma le cose potrebbero anche cambiare, tutto dipenderà dai faccia a faccia che i vari candidati avranno con Furlani nelle prossime settimane. Si tratta di una scelta importante, anzi fondamentale per il futuro del Milan, anche perchè sarà il nuovo ds che sceglierà il nuovo allenatore, un'altra scelta che non può essere assolutamente sbagliata.