Milan, si avvicina anche Emerson Royal. Sistemata la difesa, ora tutto sul centrocampo

Chiuso Pavlovic, il Milan è vicino a completare i suoi rinforzi in difesa con Emerson Royal (al netto ovviamente di eventuali giocatori ceduti che andranno sostituiti): dopo settimane di trattativa, i rossoneri e il Tottenham sono ad un passo dal raggiungere l'accordo per il trasferimento a Milanello del terzino brasiliano che è una precisa richiesta di Paulo Fonseca che vuole un esterno di spinta anche a destra.

ACCORDO AD UN PASSO - La distanza tra domanda e offerta è stata quasi colmata del tutto (ballano 1-2 milioni di euro secondo gazzetta.it) e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore (domani potrebbe essere il giorno giusto per definire tutto). L'accelerata per Emerson Royal è arrivata dopo il grave infortunio di Alessandro Florenzi che nell'amichevole a New York contro il Manchester City ha riportato un danno legamentoso e meniscale al ginocchio.

RINFORZI A CENTROCAMPO - Una volta chiusa anche questa trattativa per rinforzare la difesa, i dirigenti di via Aldo Rossi si concentreranno sul centrocampo dove serve a tutti i costi un mediano difensivo. Il primo obiettivo è sempre Youssouf Fofana, ma il Monaco è un osso duro con cui trattare e per ora non intende fare sconti, anzi continua a chiedere 35 milioni di euro. Il Milan non intende assolutamente sborsare una cifra così alta per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno (30 giugno 2025). I rossoneri puntano molto sulla volontà del francese che vuole solo il Diavolo, ma intanto in via Aldo Rossi stanno valutando anche delle piste alternative, come per esempio Manu Koné del Borussia Moncengladbach. Non è escluso poi anche un altro colpo di mercato in mezzo al campo, soprattutto se dovesse uscire qualcuno. Non è un mistero che il Milan sia sulle tracce di Lazar Samardzic dell'Udinese (contatti sempre vivi, anche il serbo spinge per andare nel club rossonero), ma la sensazione è che prima serva una partenza.