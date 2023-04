Milan, si cerca un attaccante: i maggiori profili in scadenza fra il 2023 e il 2024

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è a caccia di un attaccante in vista della prossima stagione. Quella del centravanti sarà sicuramente la priorità per quanto riguarda il mercato estivo milanista, da cui dovrà fuoriuscire almeno un profilo di livello per arricchire un reparto in difficoltà. I timori sul futuro di Ibrahimovic, praticamente inutilizzato in questa stagione, e lo scarso rendimento di Origi e Rebic non convincono dalle parti di Via Aldo Rossi. L'unica certezza è Olivier Giroud, che sfortunatamente non sarà eterno visto che viaggia per i trentasette anni. Ma quali sono le migliori occasioni per il ruolo di prima punta rossonera? Chi andrà in scadenza fra il 2023 e il 2024?

I BIG - La proposta più allettante porta di certo a Karim Benzema, che nonostante sia in scadenza a giugno prossimo sembra destinato a vestire ancora la maglia del Real Madrid. Proseguendo sullo stesso anno troviamo anche Roberto Firmino, attaccante brasiliano in rottura con il Liverpool. Guardando al 2024 invece c'è anche Harry Kane, che nonostante le difficoltà recenti potrebbe certamente rimanere ancora alla corte del Tottenham. Un altro nome caldissimo che potrebbe venire dall'Inghilterra è Anthony Martial, il cui rapporto professionale con il Manchester United dovrebbe terminare sempre nel 2024. Nonostante la possibilità di mettere le mani questi campioni possa rappresentare una ghiotta occasione, la questione legata in primis all'ingaggio potrebbe certamente escludere i rossoneri da aste dispendiosissime.

ALCUNE OCCASIONI - Ridimensionando un po' il quadro, il Milan potrebbe anche decidere di puntare su Marcus Thuram. L'attaccante francese, seguito anche dall'Inter, andrà in scadenza il prossimo giugno con il Borussia Monchengladbach. Al termine della stagione anche Andrea Belotti potrebbe rimanere senza squadra, così come Alexis Sanchez, Dembele oppure lo stesso Edin Dzeko. Pensando al 2024 spicca il nome di Okafor, attaccante del Salisburgo già affrontato dal Milan in Champions League. I rossoneri hanno avuto modo di osservare da vicino anche Alvaro Morata e Taremi, rispettivamente legati ad Altético Madrid e Porto almeno fino al prossimo anno. Guardando all'Italia, invece, spuntano anche i nomi di Duvan Zapata e Jovic, ma anche quello dell'ex rossonero Gerard Deulofeu. La sensazione però sembra quella che il Milan voglia trovare una punta decisamente più giovane, capace di guidare l'attacco rossoneri negli anni a venire.