Milan, si cerca un top per la trequarti: De Ketelaere e Zaniolo i nomi più caldi. Senza dimenticare Lang...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel prossimo mercato estivo, il Milan vuole rinforzarsi soprattutto sulla trequarti, inserendo nella rosa milanista almeno un innesto di qualità. Di nomi ne sono usciti e ne usciranno ancora tanti nelle prossime settimane, ma al momento l'attenzione del club di via Aldo Rossi sembra essersi concentrata in modo particolare su due profili, vale a dire Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo.

IN CIMA ALLA LISTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che, per quanto riguarda il giocatore del Bruges, spiega che si tratta del nome che probabilmente è in cima alla lista di Maldini e Massara. Il belga piace tantissimo ai dirigenti rossoneri, anche se non sarà facile convincere il suo club a cederlo visto che preferirebbe tenerlo ancora un anno. L'altro candidato forte per rinforzare la trequarti milanista è Zaniolo, per il quale il Diavolo si è mosso da tempo (la Roma deve però abbassare le sue pretese economiche).

ALTRO NOME - A questi due nomi, ne va aggiunto però anche un altro, vale a dire quello di Noa Lang, sempre del Bruges: nei giorni scorsi, l'attaccante olandese ha fatto sapere di voler lasciare il Belgio e con l'offerta giusta il club belga è disposto a darlo via. Lo scenario più probabile è che il Milan possa prendere solo uno di questi giocatori, ma con qualche partenza potrebbe anche decidere di chiudere più di un colpo sulla trequarti.