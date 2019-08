Milan, sorpresa Leao: buon impatto all'esordio, il portoghese è stato subito incisivo

In occasione dell'amichevole di ieri contro il Feronikeli, c'era grande attesa tra i tifosi del Milan per vedere l'esordio in rossonero di Rafael Leao, giovanissimo attaccante portoghese acquistato nei giorni scorsi dal Lille a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro. Il neo giocatore rossonero è entrato in campo nella ripresa e ha giocato 45 minuti al fianco di Kris Piatek, facendo vedere buone cose.

BUON IMPATTO - Oltre all'assist per il gol del 2-0 di Borini, Leao ha messo in mostra alcune delle sue caratteristiche principali, come per esempio la forza fisica e la velocità: negli occhi dei tifosi milanisti che lo hanno visto in azione per la prima volta con la maglia del Milan, è rimasta certamente l'accelerazione sulla fascia destra con cui ha lasciato sul posto due avversari e anche la rapidità con cui si è involato verso la porta avversaria su assist di Bonaventura.

SPRAZZI INTERESSANTI - Ovviamente non bisogna esaltarsi troppo perchè era solo una partita amichevole contro una squadra piuttosto modesta, ma i primi sprazzi di Leao sono assolutamente molto interessanti. Nel post-partita, Marco Giampaolo ha parlato così di Rafael: "Anche lui è uno istintivo. L’istinto va bene, ma ci sono momenti in cui devi esser ordinato. È appena arrivato e devo capire quale sia la posizione migliore per lui in campo". A Leao, le qualità non mancano di certo, ma servirà un grande lavoro di Giampaolo per trasformarlo da talento a grande giocatore.