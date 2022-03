Milan, Stefano Pioli al centro del progetto: è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato

MilanNews.it

La storia d'amore tra Stefano Pioli e il Milan procede con le vele spiegate. Il rinnovo di contratto di fine novembre è stato solamente un primo traguardo di un progetto che vede l'allenatore emiliano inconfutabilmente al centro. In questi due anni e mezzo con Pioli al timone non è cambiato solo il modo di giocare dei rossoneri, è mutato soprattutto lo spirito del gruppo e l'attitudine dei giocatori. Non è un caso che, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossonero sia apprezzato così tanto da Maldini e Massara in particolare per le sue qualità morali.

Tutti sono importanti. Se si guarda il percorso del Milan nelle ultime stagioni, si nota come la rivoluzione "piolista" sia passata soprattutto dal compattare un gruppo che fino alla pandemia appariva sfilacciato. Pioli non ha mai nascosto che il lockdown sia stato un momento in cui ha voluto che tutta la squadra si prendesse il suo tempo per riflettere sulle priorità della vita. Lì è nato il nuovo Milan. Una squadra in cui tutti sono importanti, in cui i senatori aiutano i giovani ad acquisire esperienza e le nuove leve garantiscono quel pizzico di estro in più. Esattamente ciò che la dirigenza vuole. Pioli ha saputo trovare un equilibrio con una personalità istrionica come quella di Ibra ma allo stesso tempo è riuscito a far sbocciare il talento di giocatori come Theo, Leao e Tonali per citarne solo alcuni.

L'occasione della vita. Nella sua carriera Stefano Pioli ha sempre fatto bene ed è sempre stato apprezzato in ogni piazza in cui ha lavorato. Nonostante questo gli è sempre mancato il centesimo per fare l'euro. Per questo motivo, i prossimi due mesi, saranno un'opportunità enorme per la carriera dell'allenatore rossonero che finalmente ha la possibilità di togliersi qualche sfizio. Inseguirà il suo sogno rimanendo fedele a se stesso e comportandosi da camaleonte come ha sempre fatto in questi due anni e mezzo di Milan. Come ha fatto dal punto di vista umano nei primi mesi di covid, come fa dal punto di vista tattico ogni weekend.