Milan su Kaio Jorge: 5 cose che forse non sapevi sul craque brasiliano

Il Milan lavora al colpo Kaio Jorge per assicurarsi un grande rinforzo prospettiva. Ma chi è questo attaccante classe 2002 che tanto piace agli scout dei rossoneri ? Ecco cinque cose che forse non sapevate sul talento in scadenza di contratto col Santos.

1) Kaio Jorge, 19 anni compiuti lo scorso gennaio, viene considerato il classico 9 e mezzo. Attaccante centrale, ma anche mezzapunta di supporto per un centravanti puro, è cresciuto con l'etichetta di "nuovo Neymar" pur essendo da sempre innamorato calcisticamente di Roberto Firmino.

2) Kaio Jorge ha bruciato e sta bruciando le tappe. Non sorprende dunque il fatto che sia stato il sesto giocatore più giovane a esordire con la prima squadra dei bianconeri. In questa speciale classifica prima di lui ci sono, tra gli altri, Coutinho, Pelé e Gabigol.

3) Kaio Jorge è stato ribattezzato "Menino de Ouro" (ragazzo d'oro) e "Fulmine", sia per le sue innate qualità sia per quel celebre gol segnato dopo appena 11 secondi in occasione della prima doppietta realizzata in Copa Libertadores.

4) L'appellativo di "Fulmine" potrebbe derivare anche dal fatto che ha convinto il Santos a tesserarlo in appena cinque minuti. Kaio Jorge, dopo aver raggiunto migliaia di visualizzazioni con un video su YouTube postato da suo padre Jorge Ramos, ex calciatore professionista, nel 2012 è riuscito infatti a fare colpo al primo provino sui dirigenti del Peixe.

5) Appassionato di macchine e di animali, Kaio Jorge viene - come tanti craque brasiliani - da una storia familiare difficile. La madre, con cui l'obiettivo del Diavolo vanta un rapporto profondo, ha dichiarato infatti di aver dovuto vendere mobili, vestiti e gioielli pur di permettere al figlio di realizzare il suo sogno. Sogno che da quest'estate, o al massimo a gennaio, potrebbe chiamarsi A.C. Milan.